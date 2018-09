A Tevez no le pica el Bicho de volver a La Paternal

De cara al compromiso que el Xeneize afrontará ante Argentinos Juniors el sábado a las 20 por la 5ª fecha de la Superliga en La Paternal, el técnico adoptaría una medida similar con Carlos Tevez.

Es que para el delantero, quien tampoco es una debilidad futbolística del Mellizo, significa el regreso a la cancha del Bicho tras la recordada jugada ante Ezequiel Ham del 2015 en la que el joven terminó con fractura de tobillo y afrontando una extensísima recuperación física de 600 días.

Ayer, en el primer ensayo once contra once en Casa Amarilla, Tevez entrenó a la par del grupo, pero no formó parte de ninguno de los dos equipos. Del lado de los supuestos titulares se pararon Estaban Andrada; Julio Buffarini, Paolo Goltz, Carlos Izquierdoz, Leonardo Jara; Agustín Almendra, Nahitan Nández, Pablo Pérez; Emanuel Reynoso; Zárate y Cristian Espinoza.

Boca, además de Argentinos, tiene en la cabeza los compromisos por Copa Libertadores ante Cruzeiro de Brasil y el clásico frente a River en La Bombonera por el campeonato local, además de la salida a Santa Fe para chocar con Colón.

Recién hoy terminará de develarse la intención de Barros Schelotto, que igual dispone de un plantel riquísimo en variantes como para no extrañar a nadie dentro del campo de juego.

Otra de las cosas que llamó la atención en la práctica fue la reducción del campo de juego, emulando las que tiene el estadio Diego Armando Maradona, siempre blanco de críticas.

3 años pasaron de la fatídica jugada.

El 19 de septiembre de 2015, Tevez fue muy mal sobre el juvenil Ham y le fracturó el tobillo en La Paternal.