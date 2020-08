A través de la radio convocan a cientos de niños a estudiar

Cuentos grabados, canciones, historias y distintas experiencias fueron llevados a la radio por alumnos y alumnas de jardines, escuelas primarias y secundarias de toda la provincia, como una actividad diferente durante la cuarentena por el coronavirus que no permite a los estudiantes ir presencialmente a clase.

Desde los primeros días de la cuarentena y de la mano de Radio y Televisión de Neuquén muchas escuelas se prendieron con esta iniciativa que les permitió seguir enseñando, especialmente en lugares donde es más difícil la conectividad. Los protagonistas de estas historias se transmitieron por RTN y también por LU5 AM 600.

Felipe Tashiro es alumno de 5° grado en la Escuela Nº 314, de Rincón de los Sauces. Para participar de esta propuesta se puso en la piel de un mago que fue capaz de "volver a hacer espectaculares a todos los juguetes para que los niños y niñas sigan jugando con ellos y dejen a un lado las consolas y pantallas".

Embed

"La experiencia me encantó y aprendí mucho a través de ese radioteatro. Es muy importante que nosotros los niños sigamos jugando con juguetes y no todo el día con las pantallas", contó a LM Neuquén el estudiante, quien además con varios de sus compañeros participó en otros micros de literatura.

Escuelas neuquinas abiertas

Guiados por sus docentes, los estudiantes llevaron a la radio novedosas experiencias como la que compartieron los alumnos de 4° de la Escuela N° 37 del Pareje Los Catutos, sobre las nubes.

Esos estudiantes hicieron una investigación científica sobre las nubes, transmitieron por radio sus diferentes formas, sus colores y qué comportamiento predicen en la naturaleza.

El ciclo de micros radiales Escuelas Neuquinas Abiertas lleva 50 emisiones y ya participaron unos 300 estudiantes y más de 100 docentes de 88 establecimientos

Natalia Bezier, profesora de Lengua y Ciencias Sociales a cargo de ese micro radial contó que cada uno de los alumnos y alumnas que participaron le enviaron a ella el audio con la grabación que les tocaba compartir y luego se editó para concluir todo el programa.

"La radio por acá se escucha muchísimo, y que ellos se pudieran escuchar estuvo buenísimo. Además los programas se ven por YouTube, y las familias completas lo disfrutaron", contó la docente, quien además compartió: "Es una experiencia muy linda para ellos y para nosotros, más ahora que no tenemos el contacto en la escuela".

Cantoras del Norte Neuquino

A través de estos micros radiales, los estudiantes aprovecharon para conocer más y difundir experiencias sobre las costumbres de sus zonas. Julián Ormazábal, alumno de 4° año de la EPEA Nº 1, de Las Ovejas, contó que para su participación en la radio investigó sobre la trashumancia y las Cantoras del Norte Neuquino.

Embed

"Entrevisté a crianceros de la zona quienes me contaron sobre la transhumancia. Luego entre varios de mis compañeros realizamos el guión", relató el estudiante a quien le gustó mucho lo de investigar y luego grabar las voces.

Además, Julián quedó muy impactado con lo que aprendió sobre las cantoras, con las que hicieron otro micro radial. "Es muy loco, ellas me impresionan. Me impresionó que sean cantoras desde tan chiquitas, y que hayan aprendido sin que nadie les enseñe, parece casi imposible", describió aún sorprendido el estudiante de 16 años.

Escuelas neuquinas abiertas Julián Ormazábal, alumno de 4° año de la EPEA Nº 1, de Las Ovejas. Gentileza

En Plottier, Ariana Garcia, estudiante del CPEM N° 56 contó que desde marzo participan de los micros radiales con diferentes temas interesantes para todos. "Hicimos uno sobre las araucarias, donde contamos sobre sus características, propiedades, sus piñones. También estuve en el de transhumancia con alumnos del norte donde contamos sobre la invernada y veranada y el pastoreo que hacen los crianceros", describió.

"Siempre me gustó la radio y esta fue la primera vez que se me dio la oportunidad. Me sentí muy bien y estoy muy contenta con lo que pudimos hacer y sigo participando por más experiencias", contó la estudiante a LM Neuquén.

A fin del mes pasado, el ciclo de micros radiales Escuelas Neuquinas Abiertas festejó sus primeros 50 emisiones por el que pasaron unos 300 estudiantes y más de 100 docentes de 88 establecimientos educativos de Neuquén.

“Es importante poner en valor el rol del docente en la gestión y producción de cada uno de los micros realizados, que con esfuerzo y compromiso acercan experiencias y oportunidades de aprendizajes a nuestros alumnos”, destacó la ministra de Educación y presidenta del CPE, Cristina Storioni. Para las escuelas, docentes y estudiantes que deseen participar de los micros siguen abiertas las inscripciones a través del mail educacionsocialycultural@gmail.com.