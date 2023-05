Acusado de abuso sexual, renuncia el consejero chileno

Sanhueza, que debía asumir el 7 de junio en el Consejo Constituyente de la mano del ultraderechista Partido Republicano, anunció la decisión mediante un comunicado en el que resaltó que no fue una “decisión fácil” de tomar. “Mi renuncia es un paso indispensable para que el proceso constitucional siga su curso esperado con la posibilidad de lograr un gran acuerdo y no me gustaría que sectores radicales me utilicen con el fin de impedirlo”, expresó.