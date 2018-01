Advirtieron sobre la "falta de garantías" de Flybondi

“El tema del incidente no sería grave, si no fuera por el entorno. Un incidente de este tipo o una falla de esta naturaleza no debería ser un problema para ninguna compañía, pero para esta empresa, que tiene un solo avión, desde el punto de vista comercial solamente ya no es viable", señaló el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró.

Al tiempo que se preguntó: "¿Qué pasa si se rompe ese avión, qué van a hacer con todos los pasajes vendidos?".

Biró indicó que advirtieron de la situación al ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, sobre la posibilidad de que haya "una tragedia”. El aviso se produce luego de los problemas técnicos que tuvo un vuelo de prueba de la empresa low cost Flybondi.

"El taller de Córdoba es un container oxidado, ni un taller de autos es así, y se supone que un taller aéreo es casi un quirófano”, dijo el sindicalista. E indicó que “hasta que no haya una catástrofe esto no lo para nadie”.

En declaraciones radiales, Biró advirtió que “por una falla igual” a la que registró el avión de Flybondi una nave de “AeroPerú se estrelló en medio del mar en 1996”. Y advirtió que, si "dejás la seguridad de lado, después podés tener una catástrofe mortal".

Las fuertes declaraciones del gremialista llegaron después del vuelo inaugural de la empresa low cost Flybondi, que realizó desde Córdoba a Puerto Iguazú; y tras vuelo de prueba que tuvo inconvenientes técnicos.

“Es un proceso muy desprolijo que no da garantías. Con 6 mil dólares, que es el capital financiero que declararon, no hacés nada”, precisó el titular de APLA en declaraciones radiales.

