Ahora los bancos podrán embargar las cuentas sueldo

“Se define la inembargabilidad del sueldo, estableciendo que no podrán embargarse de las cuentas sueldo el equivalente a tres veces el salario promedio recibido por el trabajador en los últimos seis meses. Así, se aumenta la calidad crediticia de alrededor de nueve millones de titulares de cuentas sueldo y, por lo tanto, se mejoran sus condiciones de acceso al crédito”, explicó el Banco Central (BCRA) en un comunicado. Además, destaca otras medidas para mejorar el funcionamiento del sistema financiero. Entre ellas la habilitación de nuevos métodos para la “celebración a distancia” de operaciones bancarias.

Habló desde la cárcel: el piquetero D’Elía dijo que Macri no va a terminar su mandato

Hace casi 41 días que está detenido en la cárcel de Marcos Paz, acusado por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA. Desde el patio donde hace tareas comunitarias y juega al fútbol con los reclusos, el dirigente piquetero Luis D’Elía presagió una salida anticipada del Presidente. “Hay que poner la protesta social en las calles; hay que conseguir que renuncie, que se vaya. Eso no es un golpe. Pedir la renuncia de alguien no es un acto sedicioso. Yo no lo deseo, va a pasar: Macri no va a terminar su mandato”, dijo.