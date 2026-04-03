¿Ya está trabajando DiDi en la ciudad de Neuquén?: qué se sabe sobre el desembarco de más Apps de movilidad

La App es una de las que está disponible dentro de la nueva ordenanza, pero tiene que cumplir los requisitos para operar. Cuáles están "legales".

A más de seis meses de la reglamentación que habilitó las Apps de movilidad en la ciudad de Neuquén , empieza el ruido del desembarco de una nueva empresa. Hay una fuerte campaña publicitaria de DiDi que alimenta versiones sobre su instalación, e incluso sobre un eventual funcionamiento.

Hasta ahora, la única empresa que está funcionando legalmente con los requisitos de la reglamentación, pese a la ordenanza vigente, es la empresa española Cabify . Si bien las aplicaciones en los celulares están disponibles y mucha gente las usa para los viajes, la Municipalidad del Neuquén controla a los "ilegales", en este caso, hubo varios procedimientos de los "Uber ilegales" .

Hasta ahora no existe ninguna confirmación oficial ni registros que indiquen que otra empresa, además de Cabify, haya cumplido los requisitos exigidos por el municipio.

SFP Apueban Apps de uber taxis concejo Deliberante (8).JPG reclamo taxistas contra Sebastián Fariña Petersen

Según pudo saber LM Neuquén, la compañía aún no mantuvo conversaciones determinantes con la Municipalidad de Neuquén, condición indispensable para poder operar dentro del marco legal vigente con la serie de requisitos, sobre todo en la apertura de sede comercial y pago de canon.

Apps de movilidad: ordenanza vigente y pocas empresas están trabajando

La ordenanza aprobada el 12 de junio de 2025 establece con claridad que las plataformas deben inscribirse formalmente, abrir una sede comercial en la ciudad y abonar un canon por la explotación del servicio, entre otros requisitos administrativos y tributarios.

Cabify avanzó en ese proceso y lograron encuadrarse dentro de la normativa local. Es decir que cualquier operación por fuera de ese esquema quedaría en una zona gris o directamente al margen de la regulación.

Las especulaciones en torno a DiDi no son nuevas de esta semana, pese a que la empresa ya comienza una campaña para darse a conocer en la ciudad. La concejal del PRO Denisse Stillger, principal impulsora de la ordenanza, ya había anticipado a comienzos de año el interés de la empresa por instalarse en la ciudad.

En ese momento, explicó que la firma realizaba un estudio de mercado para evaluar su desembarco, e incluso se llegó a mencionar la posibilidad de un lanzamiento durante la Fiesta Nacional de la Confluencia, algo que finalmente no se concretó.

SFP Controles a uber transito municipalidad (4) La Municipalidad de Neuquen realiza controles frecuentes a los vehículos que están trabajando como Uber y otras aplicaciones que aún no están formalmente habilitadas pese a la ordenanza. Sebastián Fariña Petersen

En los últimos días, la presencia de publicidad de la app en entornos digitales reactivó las versiones y despertó la expectativa entre usuarios, que ven la posibilidad de sumar una nueva alternativa de movilidad en la ciudad. Sin embargo, desde el ámbito oficial no hay señales de avances concretos.

Stillger había destacado que la implementación de la ordenanza permitió normalizar el uso de aplicaciones de transporte en Neuquén, incluso con la incorporación de herramientas digitales por parte de taxis y remises. “Hoy los vecinos tienen más opciones para moverse y el sistema se adaptó con normalidad”, sostuvo en declaraciones previas.

De hecho la ordenanza que se aprobó en la ciudad de Neuquén comenzó a ser replicada y analizada por otras ciudades de la región, como Plottier y Cipolletti y Centenario. Hubo discusiones y debates con taxistas, pero también acuerdos para que esos sectores puedan beneficiarse también con las Apps de movilidad.

Por ahora, el caso DiDi se mueve con expectativa pero también con cierta incertidumbre. La campaña parece estar en la calle, los rumores crecen y los usuarios empiezan a preguntar si realmente está trabajando. Lo cierto es que sin inscripción formal, el canon y la habilitación, la presencia en la ciudad sigue siendo, al menos oficialmente, una incógnita.

Qué dice la reglamentación

La reglamentación de la ordenanza N° 14951, se encuentra orientada a propiciar su operatividad en el ámbito municipal, estableciendo requisitos de inscripción, habilitación y control sobre los prestadores del servicio, en tanto se desempeñen dentro del ejido urbano de la ciudad, sin desconocer la autonomía en el funcionamiento y en la responsabilidad de los prestadores del servicio.

Cabify (2)-2 Cabify es la única empresa de Apps de movilidad que está operando con legalidad en la ciudad de Neuquén. Maria Isabel sanchez

Asimismo, la ordenanza crea "los Registros de Empresas de Redes de Transporte (ERT) y Plataformas Tecnológicas de Intermediación en el Transporte (PTIT), de Titulares de Vehículos Asignados y de Conductores Habilitados, a fin de inscribir, organizar, centralizar y sistematizar la información relativa a los mismos, con el objeto de lograr su adecuada identificación, control, trazabilidad operativa y verificación del cumplimiento de las condiciones de habilitación exigidas por la normativa vigente, a través de la autoridad de aplicación".

La tarifa que la empresa debe abonar por la prestación del servicio es establecida libremente por las ERT. Pero deben presentar una garantía de cumplimiento del servicio a nombre de la Municipalidad de Neuquén equivalente a $15.000.000. Dicho monto se actualizará anualmente en el mes de enero de cada ejercicio fiscal conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia del Neuquén.