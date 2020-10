Alberto: "Con marchas y reclamos, este país no funciona más"

"El mayor flagelo es la intolerancia, la descalificación del otro por no ser como yo, por no pensar como yo. Eso nos ha llevado a una Argentina dividida que no tira para el mismo lado. Esa Argentina dividida solo trae problemas. No hablo solo de la política. Lo que hemos visto estos días de marchas y marchas donde se plantean hasta protestas en domicilios particulares de jueces o de la vicepresidenta, o acá en la puerta de Olivos, con reclamos de la mas variada especie, están repletos de agresión, de insultos y de maltratos... Ese país no funciona más”, desarrolló.

“Lo único bueno en tanta tragedia es que finalmente tocamos el fondo del pozo”, dijo Alberto Fernández, quien aseguró que la sociedad atraviesa "un momento único en el tiempo": "La pandemia generó un colapso económico en todo el mundo. Este estado de cosas nos obliga a repensar un poco el mundo, porque difícilmente vuelva a ser igual. A veces parece que el virus se va pero siempre está volviendo".

"El país estaba en terapia intensiva", luego de una gestión que estaba "preocupada por los empresarios". "Se habían endeudado alocadamente. Teníamos una Argentina recesiva", dijo el Presidente. "La pandemia dejó al descubierto muchas cosas, como que ese capitalismo especulativo y financiero puede derrumbarse con una facilidad increíble", dijo, y llamó además a construir un "capitalismo solidario, con diálogo y donde los mercados funcionen como corresponden".

Aunque no hizo ningún anuncio, el Presidente aseguro que no habrá una devaluación, como muchos especulan por el alto valor del dólar blue y las bajas en las reservas, y dio tranquilidad a los ahorristas, ya que dijo que los depósitos no corren ningún riesgo en su Gobierno. “Tenemos problemas y hoy mismo enfrentamos un problema por la falta de divisas que heredamos, por una desconfianza que se crea porque se repiten cosas que no son ciertas, desde los que plantean que se viene una devaluación o que podemos quedarnos con los depósitos de la gente; jamas haría semejante cosa”, aseguró.

alberto 2.jpg

Una defensa a los empresarios

El presidente Alberto Fernández, que se diferenció de Cristina Kirchner, quien no participaba en su gobierno del Coloquio de IDEA, se refirió a las críticas de quienes consideran que su Gobierno "no le importan los empresarios" y aseguró que gracias al Estado el empleo registrado cayó lo mismo que el promedio de todo Europa. "A veces escucho que éste es un Gobierno al que no le importan los empresarios. Lo único que sé es que llevamos adelante un programa para atender a la producción y el trabajo (ATP) y por esa vía llegamos a 236 mil empresas", indicó el Presidente. "Cada vez que lean que somos un gobierno antiempresario, piensen en el ATP y piensen si algún gobierno se preocupó tanto por cuidar a las empresas, pequeñas y medianas. Que no los confundan. Tenemos la oportunidad de levantarnos otra vez, Cuento con ustedes", les dijo el mandatario a los empresarios participantes del encuentro, a quienes convocó a ponerle al capitalismo "la cuota de solidaridad que necesita", afirmó Alberto Fernández.