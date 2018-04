El joven, que vive en Plottier, desde que regresó al país -hace diez días- aguarda que la empresa aérea Air France le devuelva su valija que se perdió en el camino a casa. El joven que salió de Túnez vía Parías hasta Buenos Aires perdió su equipaje y con él no sólo equipamiento sino los regalos para su familia de su gira por Europa.

"Gracias a Dios las medallas y los premios obtenidos los traía en el bolso de mano al igual que la billetera con la documentación", indicó a LM Neuquén el padre del deportista, Néstor Acuña.

Y agregó: "Había comprado equipamiento e indumentaria que no se consigue en el país, pero desde la empresa aérea no tienen idea dónde está y no hay mayores explicaciones".

Acuña había adquirido alrededor de 1600 euros (poco más de 40 mil pesos) en equipo e indumentaria y desde Air France -según contó su padre a LMN- sólo le ofrecieron hasta el momento una compensación provisoria de 100 dólares.

"Hemos hecho el correspondiente reclamo pero aún no tenemos respuestas. Más allá del gasto es la cuestión sentimental de lo que se ha perdido. Como me cansé de esperar, lo hago público", indicó Néstor.

El neuquino logró el título más importante en varones en este deporte

La familia tuvo que gastar en las últimas horas un importante monto de dinero -alrededor de 25 mil pesos- para comprar nueva ropa deportiva y equipamiento para el joven deportista neuquino que llevó a la delegación argentina a conseguir esta medalla por segunda vez en la historia.

La valija de Acuña fue la única que se perdió de la delegación nacional compuesta por una decena de miembros entre deportistas y profesores.

