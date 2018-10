Alumnos de Rincón siguen con la toma de su escuela

Neuquèn. Los alumnos del CPEM 89 de Rincón de los Sauces reclamaron que no pueden cursar en el flamante edificio inaugurado el pasado 4 de julio por la falta de auxiliares de servicio, y ayer cumplieron el quinto día de toma del establecimiento por este tema. “El colegio no se usa porque no le crearon ni el cambio de horario ni los cargos para poder ir. Son 13 cursos y el nuevo colegio cuenta con seis aulas. Tienen que desdoblar el turno en mañana y tarde”, explicó el referente de ATEN, Leandro Álvarez.