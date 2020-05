Ambrogio: "Imagino que en agosto volveremos a las pistas"

Y luego agregó: “La incertidumbre hace todo esto más difícil. Si bien somos equipo oficial Renault. De los 7 autos, Renault se hace cargo de 2. El resto dependemos del alquiler. Tenemos una estructura armada con gente que directa e indirectamente dependen de nosotros. Y tenemos que cumplir con ellos, que no son culpables de todo lo que sucede”.

Además, el santafesino remarcó que Renault está cumpliendo al pie de la letra con lo que había acordado antes de todo esto. “Nosotros tenemos 20 familias que dependen directamente del equipo, y más de 35 con los proveedores. Renault nos está cumpliendo al 100% lo firmado. Es una ayuda grandísima, pero no alcanza para cubrir los gastos fijos más el personal”, aseguró.

ambrogio cara.jpg Marcelo Ambrogio remarcó que es imperioso volver a las pista para poder sostener a los distintos equipos del Súper TC2000.

También, contó cómo están los autos del equipo actualmente: “Los autos de Súper TC2000 están a no más de 4 o 5 días de poder correr. Cuando se decretó la cuarentena estábamos a poco de probar y de la primera carrera. Cuando se sepa el momento del regreso, definiremos qué más se puede hacer para el debut. Siempre se trabaja y se evoluciona. Con los simuladores y con trabajos más definidos. En estos 60 días se desarrolla todo ello. También generamos nuevas herramientas para trabajar una vez que pase todo esto”.

Ambrogio reiteró el pedido del regreso a las pistas, el cual lo harán con todos los recaudos necesarios. “Colaboramos todos los integrantes del equipo en la realización del protocolo. Seguramente se volverá sin público y con planteles reducidos. Cuando el Gobierno nos dé el OK ahí sabremos bien de qué manera regresaremos. Todos los dueños de equipo trabajamos en los protocolos y deberemos adaptarnos. Necesitamos correr”, enfatizó.

Por último, el oriundo de Chanear Ladeado marcó el mes de agosto como el indicado para el retorno al ruedo. “Imagino que en agosto volveremos a las pistas. No más allá de esa fecha. De no ser así, será muy difícil aguantar. Y más para los equipos que no reciben una ayuda oficial. En nuestro caso podríamos llegar haciendo un sacrificio. Personalmente no veo fácil que podamos regresar antes. Se viene el frío y eso puede complicar el panorama en salud”, finalizó.