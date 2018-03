Amores de veintitantos

Se trata de Claudia “Calu” Pulignano (24), quien buscó llegar a los medios nacionales a través de Combate y del reality Quién quiere casarse con mi hijo, sin grandes resultados. Sin embargo, ahora está en boca de todos por haber “encarado” al capocómico. “Tengo sentimientos por él. Pero no es por la fama, aunque a mí me encanta la tele igual”, expresó en Implacables.

La relación parece ir viento en popa. El sábado la pareja salió a cenar, junto con la mamá de Calu, y no dudaron en intercambiar mimos y besos.

Esta no es la primera vez que el director se relaciona con una mujer mucho menor que él. En 2011, la bailarina Ayelén Paleo –en ese momento tenía 20– apareció en la vida de Bal, lo que le terminó costando su matrimonio con Carmen Barbieri. Los medios chimenteros rumorearon que la blonda era la amante del comediante; sin embargo, tres años después ella saldría a desmentirlo y a contar que jamás tuvieron relaciones sexuales.

En 2016, a Santiago se lo vinculó a Cinthia Lieve, una vedette de 23 años con rasgos muy similares a los de Paleo y que era actriz suplente de su obra Especialista en señoras. A la pareja se la vio compartiendo una cena, en la que el ex de Carmen contó que no podía estar de novio con esa mujer. “No somos más que amigos, es una niña. Yo soy un señor muy grande. Esta niña sólo puede pretender a un joven. Pero ella es preciosa”, declaró.

En enero del 2017, en la vida de Santiago apareció Alicia Barbasola, de 29 años, ex esposa del juez de cámara Sergio Pilarche. “Santiago dice que soy su preferida, sé que aparecieron nuestras fotos comiendo juntos y siempre están las mentes pervertidas. No le veo nada de malo a salir juntos, lo tengo como un padrino, es un gran compañero”, explicaba la vedette, que en ese momento de su vida se encontraba en medio de una guerra judicial con su ex.

Por último, aparece Bianca Iovenitti, de 22 años, una de las vedettes de Cocodrilo, circo y varieté, espectáculo del cual también participó Bal. “Tenemos gran relación, nos llevamos súper bien. Somos compañeros de elenco y aprendo muchísimo. Sabe mucho de esta profesión y aprendo todos los días algo distinto”, explicó la joven.

Quiere fama: Calu Pulignano estuvo en Combate y en el reality Quién quiere casarse con mi hijo.