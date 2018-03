Andrea del Boca, cara a cara con el juez por defraudación

En los diez minutos que estuvo ante el juez federal Sebastián Ramos, en los tribunales federales de Comodoro Py, la popular actriz entregó un escrito y se negó a responder preguntas.

Del Boca aseguró que no cometió ningún ilícito, dijo que "no advirtió dentro del marco de su competencia irregularidades que la hicieran dudar" y enfatizó que "no le pidieron, ni pagó coimas o retornos", según indicaron fuentes judiciales.

La actriz, que fue citada a declarar en carácter de socia gerente de "A+A Group SRL", productora de la novela, relató además sus "antecedentes en los medios", explicó "cómo se presentó la propuesta de la novela" y aseguró que su "actuación fue en el marco de las tareas propias de su profesión", contaron las fuentes.

En el mismo escrito, la actriz negó "cualquier responsabilidad si es que hubo alguna irregularidad" en relación con la contratación de la productora, informaron fuentes con acceso al expediente.

Mañana será el turno de declarar por videoconferencia del detenido ex ministro de Planificación Julio De Vido, quien está acusado en el expediente por supuesta defraudación al Estado en el uso de dinero público para filmar la telenovela que nunca se terminó.

El ex funcionario kirchnerista será indagado por los fondos dispuestos para "Mamá Corazón", pero también por la financiación de la serie "El Pacto", que trató lo ocurrido con la empresa Papel Prensa en la última dictadura militar.