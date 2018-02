Angelici intenta despegar su imagen del mundo del juego

En ese sentido, Angelici aseguró en las últimas horas que “no se involucra más en el sector”, en una jugosa nota brindada al diario La Nación. Por esta razón, el mandamás de la popular entidad de La Ribera aclaró que no será uno de los que se presentarán a la licitación para la contratación de un servicio integral para 3860 tragamonedas que funcionan en siete casinos de la provincia de Buenos Aires.

Pero parece que la bajada de línea viene de María Eugenia Vidal y de su entorno. Es que días atrás fuentes de la gobernación de la provincia dijeron que no creían razonable que el empresario se presentara por “pertenecer a otro rubro”. Pero, se sabe, en el mundo de la política y con el poder de estos “nenes”, todo hay que tomarlo entre pinzas.

Atención, porque los términos legales del proceso licitatorio no impiden que se presenten operadores de bingos, y por eso no se descartaba su participación. Con cara de inocente y mirando para otro lado, el presidente de Boca aseguró desconocer quiénes forman parte del pool de operadores de bingos que podrían presentarse al proceso licitatorio. “Estoy alejado del sector y de la Cámara (Argentina de Salas Bingos y Anexos), hace seis años que no participo”, aclaró el Tano.

Favores y denuncia

“No me involucro más en el tema juego, por eso renuncié a ser parte del directorio”, explicó el famoso Tano. A fines de 2017, sin embargo, Angelici fue favorecido por un fallo que exime a sus bingos de pagar el aumento del impuesto a las ganancias (del 31% al 41,5%), por una polémica medida cautelar del juez Enrique Lavié Pico. La diputada de Cambiemos Elisa Carrió, quien ya denunció a Angelici en la Justicia por tráfico de influencias, acusó al juez Lavié Pico por presunto mal desempeño, y pidió su destitución y juicio político.

Consultado por la medida cautelar del juez en relación con sus vínculos con jueces y fiscales, Angelici dijo: “aunque nadie crea no me metí en el tema…”

Tras el fallo, la AFIP apeló la medida cautelar del juez Lavié Pico. Ahora, con el desplazamiento de su cuñado, Sergio Maguiña, de la AFIP, Angelici tiene otro frente abierto con el titular del organismo recaudador, Alberto Abad.

El llamado a licitación por 20 años de las máquinas de siete salas (Casino del Mar, Casino Central, Casino Hotel del Bosque, Casino Miramar, Casino Monte Hermoso, Casino Tandil y Trilenium de Tigre) se formalizó por decreto a fines de enero, y la intención es que el proceso se complete a mediados de mayo. La decisión de licitar la contratación del servicio integral de las tragamonedas está en sintonía con la consigna de la gobernadora Vidal de controlar la oferta de juego en el territorio bonaerense.

A fines de 2017, Vidal anunció el cierre de tres casinos y de un bingo en Temperley. Quedarán en funcionamiento nueve casinos y 45 bingos. Y también le declaró la guerra a una industria centenaria como el turf que le da trabajo a cientos de miles de familias.