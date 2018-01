Angelina le hizo un desplante a Jennifer Aniston

El acto fue captado por las cámaras e interpretado en el ambiente mediático como un desprecio. Además, fue ampliamente criticado en las redes sociales.

La rivalidad entre ambas actrices surgió luego de que Angelina se interpusiera entre Brad Pitt y Aniston como la tercera en discordia, durante la filmación de la película Sr. y Sra. Smith.

Una noche de premios y luto

La premiación organizada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood estuvo caracterizada por la masiva asistencia de actrices y algunos actores vestidos de negro. El luto fue consignado por el movimiento Time’s Up (“se acabó el tiempo”), para alzar la voz a favor de la igualdad de género y contra el abuso sexual en la industria del entretenimiento.

Los grandes ganadores de la noche no fueron una sorpresa. La forma del agua, del mexicano Guillermo del Toro, se llevó una estatuilla, junto a Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Las series protagonizadas por mujeres Big Little Lies y The Handmaid’s Tale se coronaron como las revelaciones del año.