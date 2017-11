Antes de que fueran a buscarlo, se entregó Puigdemont

Los cinco llegaron acompañados por sus abogados a la sede policial de la Rue Royal número 202 de Bruselas y no a la fiscalía de la capital, donde se los esperaba. Pesa sobre ellos una orden de captura de la Justicia española por “rebelión, sedición y malversación”.

El viernes, la Audiencia Nacional de España emitió órdenes de busca y captura contra Puigdemont y sus cuatro ex consejeros luego de que no se presentaran a una citación del tribunal en Madrid. Los ex dirigentes catalanes están investigados, al igual que otros nueve ex consejeros que fueron enviados por la jueza Carmen Lamela a prisión provisional incondicional.

Las medidas dictadas por la jueza amenazan con enquistar aún más la peor crisis institucional que vive España en sus 40 años de democracia, mientras Cataluña se prepara para las elecciones convocadas por el gobierno central tras la intervención extraordinarias en el territorio. Ahora, se espera que los cinco ex funcionarios de Cataluña comparezcan ante el juez de instrucción, que deberá decidir si los libera con ciertas condiciones o los deja en libertad.