La familia no confirmó la causa de la muerte y afirmó estar devastada por la noticia.

Aparece muerto ex funcionario galés acusado de acoso

Gales.- El ex secretario de Comunidades y Niñez de Gales, Carl Sargeant, quien hace cinco días renunciara a su cargo agobiado por denuncia de acoso sexual, ayer apareció muerto en su casa. Presuntamente se suicidó, según las primeras hipótesis. Igualmente, la familia no confirmó la causa de la muerte y afirmó estar devastada por la noticia. El primer ministro galés, Carwyn Jones, había dicho hace unos días que Sargeant estaba siendo investigado por varias denuncias de mujeres por acoso y el Partido Laborista, al que pertenecía el ex funcionario fallecido, había anunciado su suspensión temporal como miembro.