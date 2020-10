"Apostamos a la obra pública, no solo a atender esta pandemia"

El intendente de Cutral Co, José Rioseco, entiende que la localidad, atada a la economía petrolera, tiene que reactivarse. Hoy participa de la celebración de los 87 años de la localidad, en una clima de pandemia. Su política no es “abrir todo” y descuidar. Desde hace dos semanas que los casos de coronavirus se estabilizaron, por eso decidió acelerar el ritmo de la obra pública, no solo con empresas sino con monotributistas.