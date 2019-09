Apple lanzó el iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max

El equipo tendrá dos versiones de 5.8 y la Max de 6.5 pulgadas, tal como el año pasado, con pantalla Super Retina XDR.

Los nuevos iPhone vienen con terminación en color mate y un vidrio que sería el más resistente de mercado, con el nuevo color Midnight Green.

El procesador es el nuevo A13 Bionic y los equipos tienen 6 GB de RAM, acompañados de una batería de 3500 mAh en el modelo más grande y una de 3190 mAh en el de 5.8 pulgadas. Apple promete una autonomía de 5 horas más, al menos en el modelo pequeño, gracias a las capacidades de su nuevo chip.

Los dispositivos vienen con una capacidad mínima de 128 GB de almacenamiento y se elevan hasta los 512 GB. Su diseño sigue las mismas líneas que las del iPhone X y XS.

En estos nuevos dispositivos no está la inclusión de carga inalámbrica inversa y la inclusión de USB-C, aunque ahora, viene con un cargador y cable adecuado para la carga rápida.

El precio va desde los 999 dólares para el modelo de 5.8 pulgadas y 1099 dólares para el Max de 6.5 pulgadas.

