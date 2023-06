Argentina juega con Australia: hora, formaciones y TV

En vistas al primer amistoso de la gira por Asia ante Australia del jueves a las 9 de la mañana, hora de Argentina, Lionel Scaloni tiene la duda en el once titular. En caso de que Julián Álvarez no llegue para el jueves entre Giovanni Simeone y Nicolás González para ocupar el puesto en ofensiva junto a Lionel Messi y Ángel Di María.

El ex delantero de River tuvo algunos días de descanso después de la obtención de la UEFA Champions League con el Manchester City en Estambúl tras el 1 a 0 al Inter de Milan y se sumará en las próximas horas al plantel , aunque la idea de Scaloni no es arriesgar físicamente a los futbolistas por lo que está pensando en ponerlo en el banco al menos en el inicio.

Además de Messi, Scaloni tiene varios jugadores definidos para el partido en Beijing y este miércoles los probará en la última práctica antes del encuentro. No obstante, al no querer fatigar a los futbolistas que no estén al cine por ciento pero probará a Álvarez en el campo de juego de todas formas.