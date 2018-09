Arias se anota entre las tres vallas menos vencidas

Al líder del torneo le marcaron sólo dos goles, en el empate del debut ante Atlético Tucumán, su inmediato escolta. Luego vinieron puras alegrías y vallas invitas.

Arias acumula 454 minutos sin recibir tantos en la Superliga y desde su llegada a Racing recibió cinco goles en los ocho partidos que jugó (3 de River en Copa Libertadores y 2 en la primera fecha en Tucumán). Además, acumula cinco encuentros con la valla invicta: Vélez, Patronato, Rosario Central, Lanús y, el último, Unión de Santa Fe.

En el campeonato, sólo hay tres equipos con dos goles en contra. Los otros son River y Argentinos Junior. Lo curioso, no por el Millo, que tiene a Franco Armani en un gran momento (de hecho, es convocado a la Selección nacional), es el guardameta del Bicho. Se trata de Lucas Chaves. Pero lo más insólito es que su equipo se ubica 18° en la tabla de posiciones, marcó dos goles y recibió el mismo número. Sólo acumula 6 puntos, producto de una victoria y tres empates.

Racing, además, tiene la mejor diferencia entre goles hechos y sufridos. Marcó 11 y le hicieron 2, a diferencia de River, que tiene nada más que 7 tantos y se ubica quinto en la tabla, aunque invicto. Y en ese aspecto, hay otros tres equipos que todavía no conocen la derrota: además del Millo, Racing, Atlético Tucumán y Defensa y Justicia. Este último está en el noveno lugar.

Todavía queda mucho por delante en el campeonato, pero hay varios datos que son particulares, por ejemplo el de Independiente de Avellaneda, que está 17° en el certamen, con seis puntos, ocho goles marcados y seis en contra y tiene al goleador en sus filas. Se trata de Emanuel Gigliotti, dueño de cinco de los ocho festejos del Rojo de Avellaneda.

Luis Miguel Rodríguez, el segundo goleador del certamen, con cuatro tantos, integra el equipo más goleador del torneo. Atlético Tucumán marcó 13 goles en seis partidos, tiene un promedio de más de dos goles por juego y está a dos puntos de Racing. De hecho, es el único conjunto al que la Academia no pudo derrotar en la Superliga.

River, por su parte, es el equipo con más empates. Tiene cuatro y fueron todos en fila. El primer desahogo fue 4 a 1 a San Martín de San Juan en la quinta fecha y en la siguiente el 2 a 0 en el Superclásico contra Boca, desde entonces empezó a repuntar. Pero la diferencia con el actual puntero es que el Millo tiene otros dos torneos en paralelo y el más importante es la Copa Libertadores, por la que tiene la revancha en el Monumental de Núñez el próximo martes ante Independiente (en la ida fue 0-0). Sin embargo, no le quita trascendencia a la Copa Argentina, porque la necesita para buscar la plaza de la próxima Libertadores si es que no logra quedarse con la edición actual.

Racing, el puntero de la Superliga, se enfoca de lleno en el certamen después de ser eliminado en la Libertadores y la Copa Argentina.

2 Los goles de las tres vallas menos vencidas

Se trata de los arqueros Gabriel Arias del puntero del campeonato, Racing; Franco Armani de River y Lucas Chaves de Argentinos Junior.

13 Los tantos que marcó el equipo más goleador

Es Atlético Tucumán, el escolta del puntero Racing. Además, tiene en sus filas a uno de los jugadores con más goles en estas seis fechas: Rodríguez, con 4 tantos.

0 El Bicho entre goles marcados y recibidos

Argentinos Junior se ubica 18° en el campeonato argentino y lo curioso es que marcó dos goles en seis partidos, pero sólo le marcaron dos.

Coudet cuenta su clave: “Tengo 10 recuperadores”

Después del triunfo por la mínima ante Unión de Santa Fe y recuperar la cima de la tabla de posiciones de la Superliga, Eduardo Coudet explicó cuál es la clave para que Racing haya recibido sólo dos goles en seis partidos y que el arquero neuquino, Gabriel Arias, esté en boca de todos y no sólo en el país, también en Chile, que lo siguen atentamente, después de que sumara protagonismo en los últimos amistosos por la ausencia del lesionado Claudio Bravo.

“Desde el principio el objetivo fue sostener el equipo lo más corto posible, eso nos va a ser más sólidos. Lo cual no significa que ese equipo corto no pueda desplegarse después para atacar. Estamos haciendo mucho esfuerzo y somos muy solidarios en la defensa, esto es un equipo y es lo que pretendemos”, expresó el Chacho Coudet, después del triunfo ante los santafesinos.

“Lo digo desde que llegué, tengo 10 recuperadores y en este momento necesitamos no aflojar, sostenernos de esta manera”, indicó el DT, que después de la eliminación en la Copa Argentina y Libertadores está enfocado de lleno en la Superliga, con un plantel que fue de menor a mayor, con figuras que se ganaron un lugar en la Selección.

Scocco: “El punto de inflexión fue la final de la Supercopa”

Ignacio Scocco, autor de uno de los goles con los que River superó a Boca 2-0 en el último Superclásico del torneo local, fue uno de los que alzaron la voz en la vuelta al trabajo del plantel millonario en el predio de Ezeiza.

El centrodelantero, que también había festejado un tanto en la recordada final por la Supercopa, reconoció que “ese fue el punto de inflexión para el grupo”.

“La mentalidad ganadora que tiene este equipo es impresionante y se transmite”, dijo. “En este último partido, la clave estuvo en cómo lo arrancamos”, amplió.

Además, el ex Newell’s se refirió a su situación personal, en un presente que no lo tiene como un indiscutido para Marcelo Gallardo, y aclaró: “Nunca voy a poner mala cara si no me toca jugar”. “No pregunto por qué no juego porque indirectamente estaría diciendo que estoy mejor que el otro, y no soy así”, cerró con total franqueza.