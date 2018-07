"Estuvo trabajando una cuadrilla, al parecer el cemento estaba fresco y dejaron el termotanque para que nadie lo pase por arriba. No es en la única esquina, también vi algo parecido en Misiones y Chile", señaló un hombre que reside a pocas cuadras.

termontanque-2.jpg Pablo Albornoz

Otros vecinos, algo sorprendidos no comprendieron cómo no estaba señalizado a metros del punto en cuestión. "Es un peligro, no lo había visto", señaló una señora que reside a media cuadra.

Esta situación se repite a dos cuadras, en la intersección de Chile y La Pampa, donde un arreglo similar en plena calle también fue señalizado con una termotanque en desuso y cintas de peligro.