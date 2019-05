De esta forma, la empleada que fue víctima del hecho terminó el turno a las 20 horas del día anterior, fue hasta su domicilio ubicado en la periferia de la ciudad, y al día siguiente volvió a trabajar, siempre cargando con el dinero.

Fuentes policiales indicaron que el monto de dinero que tenía la chica superaba los $ 100 mil, aunque datos que surgieron del ámbito comunal indican que la cifra alcanza los $ 150 mil.

La víctima del episodio delictivo iba hacia su lugar de trabajo, luego de tomar un colectivo desde su vivienda – situada en la zona sur- hasta el centro comercial de Bariloche.

Al llegar a la arteria principal fue interceptada por un delincuente quien habría tenido datos sobre la existencia de dinero en la mochila, por lo que le pegó una piña y huyó con la misma.

De inmediato desde el municipio local repudiaron el episodio y expresaron su preocupación por los “hechos de inseguridad” que ocurren en la ciudad lacustre. Fuentes del caso indicaron que “no se trató de un episodio convencional, no fue al voleo, sino que el autor del episodio seguramente sabía que la chica llevaba y traía ese dinero en la mochila”.

El sistema de estacionamiento medido tiene dos mecanismos de pago. El primero de ellos es a través de una aplicación para el celular, a través de la cual – previa carga de crédito- es posible computar el estacionamiento.

La segunda opción es a través de los operadores, integrantes de distintas cooperativas sociales de Bariloche, que se ubican en todas las cuadras donde funciona el sistema y son los encargados de controlar que los autos estacionados estén registrados. Otros, identificados con pecheras de otro color, se ocupan de vender los espacios en efectivo, de acuerdo a lo que los usuarios soliciten.

El municipio local no cuenta con un sistema de recaudación para evitar que sean los operadores los que lleven y traigan el dinero, sobre todo teniendo en cuenta que en algunos casos, las cifras son elevadas.

El autor del robo, además, le llevó un teléfono celular y planillas donde figuran los cobros que realizó para obtener el dinero.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Segunda. El subsecretario de Políticas Sociales del municipio, Juan Pablo Ferrari, expresó su preocupación por el episodio y consideró que el autor del hecho “es un cobarde”.

Se mostró indignado por el accionar delictivo y sostuvo que no es posible poner a un Policía al lado de cada operador. No obstante, no expresó alternativas para brindarle garantías a los operadores del servicio.