Aseguran gas para Tierra del Fuego

Se trata de una obra de u$s 200 millones que permitirá ampliar la capacidad de tratamiento de la producción de siete yacimientos off shore y on shore, se informó.

Además de optimizar el potencial de los yacimientos maduros, en proceso natural de declinación, la puesta en marcha de la obra permitirá una mayor disponibilidad de gas en el invierno y de este modo disminuir las importaciones durante el período de mayor demanda.

En su totalidad, este proyecto empleó cerca de 600 personas, demandó 21 meses de trabajo con casi dos millones de horas/hombre y significó una inversión de u$s 200 millones a cargo del consorcio CMA-1 conformado por Total (37,5%), Wintershall DEA (37,5%) y PAE (25%).

Las empresas informaron que el proyecto se desarrolló bajo un esquema de operaciones simultáneas (Simops), realizando actividades de construcción sin afectar el funcionamiento habitual ni los niveles de producción de la planta y superando condiciones climáticas extremas.

Asimismo, fue necesario el tendido de un nuevo gasoducto de 27 kilómetros de extensión entre las plantas Río Cullen y Cañadón Alfa y de una línea de exportación de gas de dos kilómetros de longitud, que permite conducir el fluido en condiciones comerciales hacia el gasoducto de transporte General San Martín.

Para concretar el trabajo se diseñó y construyó una nueva infraestructura en la ya existente planta Cañadón Alfa, y se instalaron nuevos equipos que permiten la ampliación de la capacidad de compresión, al pasar su producción de media a baja presión.

Estos equipos son capaces de comprimir un volumen equivalente al 20% del gas consumido diariamente en el país. El consorcio CMA-1 tiene en producción los yacimientos on shore y off shore Hidra, Kaus, Ara Cañadón Alfa, Argo, Carina y Aries.