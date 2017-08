El operativo que duró 45 minutos estuvo a cargo de la Policía de la Comisaría 35 y de la Metropolitana tras la orden de desalojo impartida por el fiscal Fabián Flores.

"Era nuestro tercer día de cortes por el tema laboral, primero estuvimos en otro lado y nos corrimos a un costado. Pero ayer directamente y sin mostrarnos ninguna orden nos empiezan a reprimir. Nos tiraban a corta distancia. Tenemos cinco heridos, detuvieron a 10 compañeros y aún quedan unos cuatro que están incomunicados, están como desaparecidos", relató Enzo Díaz, uno de los desocupados que estuvo sobre la ruta.

Si bien los manifestantes indicaron que no responden a ninguna de las facciones de la Uocra, se los vinculan a Juan Ángel "Rancho" Godoy. "No estamos ni con (Juan Carlos) Levi ni con Godoy. Sólo que sabemos que "Rancho" es una buena persona", aseguró.

A pesar de que se dice que no son vecinos de la ciudad, Díaz dijo que son 200 los desocupados de Rincón y se lamentó que no se cumpla con lo acordado y se siga "trayendo gente de afuera y no se les dé a ellos la oportunidad de trabajar".

En tanto que desde el municipio indicaron que son muchos menos y que se les dio trabajo a 12 obreros para las distintas obras que están llevando a cabo en esa localidad.

Díaz indicó que continuarán con la protesta por puestos de trabajo de mano de obra local con una olla popular en la plaza San Martín donde probablemente levanten una carpa para visibilizar su reclamo.

