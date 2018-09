La modalidad se repite caso tras caso; un falso representante de una entidad les anuncia que ganaron importantes sumas de dinero u otros premios materiales y les pide a las víctimas que vayan al banco para realizar un trámite manual y así recibir el valor de su premio en su cuenta personal.

Lo que muchos desconocen, es que esta operación que la persona realiza de manera manual en el cajero automático es una forma de alternativa de solicitar un préstamo al banco. De esta manera, no sólo no recibe su premio, sino que también se endeudan y luego tienen que pagar la suma dinero en cuotas más intereses.

En diálogo con LM Cipolletti, Nadia, la joven a quien intentaron estafar, explicó que un hombre la llamó desde un teléfono con característica de Mar del Plata para anunciarle que había ganado un premio de 100 mil pesos. No obstante, en cuestión de segundos se dio cuenta de que se trataba de una estafa y comenzó a grabar la conversación.

"Me hice la emocionada para ver qué decía y también le mentí con mi nombre; le dije que me llamaba María Eugenia y que tenía 35 años. El único momento donde derrapó fue cuando le pregunté cómo se llamaba, medio que dudó y cuando me lo dijo era como si lo estuviera leyendo de algún lado ", expresó, indignada.

En el audio de la llamada puede escucharse cómo el hombre le pide algunos de los detalles de su cuenta y luego le solicita que se acerque a un cajero automático para realizar una operación manual para poder recibir el dinero, ya que ellos "no están autorizados para acceder a sus datos bancarios".

Esta "operación manual" es en realidad una solicitud de préstamo con el banco, que se deposita de manera inmediata en la cuenta del estafador. Finalmente, Nadia remarcó: "Lo comparto porque a veces mucha gente no se cuenta de que los están intentando estafar y visibilizando esto se puede llegar a terminar con este asunto".

El 31 de agosto de 2018 una abuela de esta ciudad pasó por la misma situación, aunque ella mordió el anzuelo y ahora le debe más de 126 mil pesos al banco en el que realizó la "transacción".

