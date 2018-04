"Iniciamos en la Subsecretaria de Trabajo una jornada de lucha porque el CCT del 2015 no se viene efectivizando, no nos han pagado la ropa de trabajo, hay situaciones de precarizados y reencuadre dentro de agrupamientos y niveles", señaló en diálogo con LU5, el paritario por ATE, Víctor Guerrero.

Indicó que las medidas consisten en el quite de colaboración aunque algunos colegas brindan atención al público. "Algunos compañeros están trabajando, no obligamos a nadie a plegarse a la jornada de lucha. Este reclamo no es nuevo sino que data del 2015, el de los encuadres, pero la ropa de trabajo desde el 2017", agregó el delegado.