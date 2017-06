En declaraciones a LU5, el secretario gremial de ATE Jorge Marillán explicó que hay compañeros que no han cobrado su salario y no tienen fecha. "No hay una precisión, esto viene sucediendo en toda la provincia, en Aluminé hay compañeros que hace cuatro meses no cobra", agregó.

"Hablamos con todo los funcionarios y no se resuelve. Hay otros contratados, monotributistas, que si cobran. La gente no aguanta más esta situación", manifestó el gremialista.

Marillán denunció que la situación financiera del consejo es un mamarracho. “Se le paga a gente que no correspondía, a otros no se les paga, a los que se paga se les paga mal. Cobraron personas que ya no trabajan y eso nunca se recuperó”, añadió.

“Hay una situación bastante complicada y es lo paga la comunidad educativa. Todos los funcionarios están al tanto y no hay respuesta. El grado de irregularidades es nunca visto”, concluyó Marillán.