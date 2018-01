Atentados: Colombia suspende el diálogo de paz

“El Gobierno ha sido generoso y ha mostrado su voluntad de paz, que no puede ser vulnerada por la coyuntura política. Se trata de una voluntad fundamentada en principios y en mi deber de proteger al pueblo colombiano”, afirmó el jefe de Estado. Y agregó: “Sin embargo, los hechos son tozudos y el comportamiento del ELN me obliga a asumir con esta organización lo que he denominado la doctrina Rabin: se combate el terrorismo con toda contundencia como si no hubiese negociación de paz, y se negocia como si no hubiese terrorismo”, finalizó Santos.