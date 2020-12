Bebés 2020: los nombres más exóticos elegidos por los neuquinos

A pesar de la rareza de estos términos, el Registro Civil aprueba la elección de estos nombres. Las normativas establecen que los padres no pueden elegir más de tres nombres, que no se pueden usar apellidos como si fueran nombres y tampoco se puede llamar a los niños con un nombre idéntico al de un hermano vivo. Si los nombres que eligen no son extravagantes ni ofensivos, se pueden usar.