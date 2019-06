Berra: "Casi seguro sigo en el Federal A"

Manolo dice tener dos ofertas de la categoría pero no dio nombres. ¿Será de Cipo una de ellas?

El emblema se va de Independiente pero no del Federal A. Manolo Berra asegura que es “muy difícil” que continúie en el Rojo y a la vez blanquea tener dos ofertas de la categoría. Y si bien no quiso adelantar nombres, una de ellas podría ser de Cipolletti, club al que dirige su conocido Gustavo Coronel y que no se animó a descartar en su charla con este diario.