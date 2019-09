Berra: "Es una sensación especial volver a La Visera"

“Para uno a esta edad es algo lindo, la verdad es que siempre me entreno para estar bien y si hoy me toca estar en Cipolletti es porque en los últimos años he estado a la altura. Si, es una sensación especial”, expresó el volante, quien en General Pico, en el 1-1 ante Ferro por la primera fecha del campeonato, vistió la cinta de capitán.

En plena constitución del plantel, el anuncio del regreso del mediocampista, generó polémica entre los hinchas. Berra conoce el panorama con el que se puede encontrar mañana, pero no se detuvo a pensar en las posibles reacciones en las tribunas, ya sean positivas o no. “No pienso en cómo me van a recibir los hinchas, pienso en que el equipo juegue bien. Sé que estaba media dividida la cuestión, algunos hinchas que me querían otros que no, pero bueno, el que me conoce realmente sabe que yo siempre doy todo por la camiseta que visto y estoy enfocado en que el equipo tenga una buena tarde y pueda sumar de a tres”, manifestó el neuquino.

Berra indicó que desde La Pampa volvió tranquilo por el funcionamiento del equipo. “Era una incógnita qué era lo que podía pasar, porque un equipo siempre tiene el optimismo de que las cosas van a salir bien, pero la verdad es que hasta que no llega el momento no sabe para lo que está. Yo me vine contento, porque el equipo priorizó el orden, que en este tipo de torneos te da un plus”, analizó.

El planteo del técnico Gustavo Coronel, de local, será algo más ofensivo, sobre todo con el retorno de Pablo Vergara. “Nos pide que adelantemos un poco más las líneas y el ingreso de Pablo te da un poco más de juego directo, es un jugador que va para adelante, que genera mucho fútbol y que trata de romper línea constantemente. En teoría tendríamos que ser más ofensivos. Ser local también te obliga a ir más, porque queremos ganarlo”, expresó.

"No pienso en cómo me van a recibir los hinchas, pienso en que el equipo juegue bien. Sé que estaba media dividida la cuestión, algunos hinchas que me querían y otros que no". "Me vine contento de La Pampa porque el equipo priorizó el orden. Coronel nos pide que adelantemos las líneas, ser local también te obliga a ir más, queremos ganarlo", dijo Manolo berra el experimentado volante.

Arquero rival, el más longevo

Del rival de cipo de mañana, peñarol de San Juan, poco se conoce. pero hay un dato que no deja de sorprender. el arquero carlos Biasotti, de 45 años es el más longevo del fútbol argentino. Acaba de cumplirlos el 15 de agosto y encabeza la particular lista de los viejitos piolas. en la actualidad ataja en peñarol pero además, pasó por laferrere, San Martín, Unión, entre otros. Un grande entre los grandes el muchacho.