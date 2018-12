Bertoya le tiende puentes al Gobierno pensando en 2019

“Los votos hablan, y cuando no te eligen algo malo hiciste. Omar (Gutiérrez) sacó la mitad de votos que Rolando (Figueroa) en El Chañar, lo cual demuestra que por razones ajenas o propias no tuvo el acompañamiento de los vecinos”, dijo Bertoya, a la vez que analizó que “la falta de gestión local ha perjudicado al Gobierno, al que se hace responsable de esta situación”. El ex intendente de El Chañar, que ahora competirá en las generales para volver a gobernar esa ciudad, calificó como grave la situación que atraviesa la educación allí, por la falta de lugares físicos para las actividades y la ausencia de jardines de infantes, pese a la demanda creciente de vacantes.

Además, señaló problemas en el suministro de agua potable en la ciudad y falta de expectativas, lo que hace que mucha gente se vaya a Añelo en busca de trabajo. “Desde 2007 a la fecha, las gestiones municipales dejaron mucho que desear. No se crearon puestos de trabajo, se cerraron dos bodegas y no se construyó ni una vivienda. Todos estos problemas no se transmitieron al gobernador”, sostuvo, al tiempo que criticó al actual intendente, Ramón Oses, no sólo por su gestión, sino también porque competirá por su reelección por fuera del MPN. “Debió participar de las internas”, disparó Bertoya.

