Boca debuta como local en Copa ante el Junior de Teo

El partido comenzará a las 21:45 en La Bombonera y contará con el arbitraje del paraguayo Ulises Mereles.

Luego del empate (0-0) ante Alianza Lima, en Perú el 1° de marzo, el líder de la Superliga Argentina tendrá su presentación en casa en la edición 2018.

Tras la agónica victoria del domingo ante Talleres, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto dio un importante paso para la conquista del título local y también se repuso un poco en lo anímico desde la final perdida con River.

El segundo escollo en ese largo camino hacia la ansiada séptima será Junior, de Colombia, que necesita recuperarse luego del golpe que significó la derrota por 3-0, como local, ante Palmeiras, líder de la zona.

El duelo ante los colombianos será de suma importancia para el Xeneize ya que necesita revalidar el punto obtenido como visitante. Además, porque en la próxima jornada, el miércoles 11 de abril, le tocará viajar a San Pablo para enfrentar a Palmeiras, el rival más duro de la zona.

5° partido de un argentino como local en esta Copa

Hasta el momento, Independiente, Racing y Estudiantes consiguieron victorias mientras que Atlético Tucumán fue el único que perdió.

El equipo

Con respecto al once, el Mellizo Barros Schelotto no tendrá a disposición a Carlos Tevez, que se recupera del desgarro sufrido durante el receso FIFA, ni al uruguayo Nahitan Nández, por suspensión.

Edwin Cardona se recuperó de la distensión en el aductor derecho pero ocuparía un lugar en el banco de suplentes. Con respecto al equipo del domingo, el DT realizaría, al menos, una variante por línea ya que Emmanuel Mas reemplazará al colombiano Frank Fabra mientras que Cristian Espinoza entraría por Nández, lo que le abrirá un hueco a Bebelo Reynoso para completar la zona media. Además, Wanchope Ábila debutará como titular en la Copa en reemplazo de Walter Bou. Espinoza será titular por primera vez en el año.

Por Copa Libertadores, Boca y Junior registran cuatro antecedentes todos favorables para el equipo argentino: en 2001 ganó en Barranquilla (3-2) y empató de local (1-1) y en la edición 2005 igualó en Colombia (3-3) y goleó en casa (4-0).

“Con Boca siempre es especial”

No bien se sortearon los grupos de la Copa, la visita de Teo Gutiérrez a La Bombonera se comenzó a palpitar. El delantero, identificado con River, tuvo varios episodios polémicos en ese estadio y todos los ojos estarán posados sobre él. “Siempre es especial jugar contra Boca. Ojalá se pueda hacer un lindo encuentro, y que el equipo gane. Es una final”, dijo el colombiano apenas llegó al país. En total jugó 5 veces en cancha de Boca con tres camisetas (Racing, River y Central) y cosechó 1 victoria, 1 derrota y 3 empates. La última con Central fue 1 a 1 cuando hizo el gesto de la banda y vio la roja.

Las viejas glorias no aflojan con las críticas al Mellizo

Por primera vez, Guillermo Barros Schelotto les contestó a los ex jugadores del club que estaban teniendo declaraciones críticas sobre su tarea como DT de Boca. “Me quieren dar las soluciones que ellos mismos no tuvieron cuando dirigieron”, dijo el Mellizo.

Lejos de calmar las aguas, tanto Bermúdez como Serna y Basualdo redoblaron la apuesta en contra del DT. “Es un equipo insípido, sin luces, que se dedicó a que juegue uno y otro, y no a que brille el conjunto. Es lo que se ve”, indicó el Patrón Bermudez.

El otro colombiano ex Boca que se manifestó fue Chico Serna, quien lanzó: “Ni siquiera ganando la Libertadores la gente se va a olvidar de la derrota con River”, y agregó: “A todos los hinchas de Boca nos dolió perder la final y es obvio que el DT quedó dolido por las críticas”.

Por último, Pepe Basualdo aseguró no tener ningún problema personal con Guillermo y dijo que le gustaría que siga en Boca, sin embargo, continuó siendo crítico. “A veces Boca gana pero no como uno quisiera. No veo funcionamiento de equipo. Por más que siga, siempre se lo va a criticar, no hay problema con que se lo critique”, concluyó.

Angelici: “Se abrió un sumario por el tema de la barra”

El presidente de Boca, Daniel Angelici, se mostró molesto con la visita poco amistosa de varios de la barra brava al predio de Casa Amarilla, para apretar a los futbolistas del plantel profesional en la previa del partido contra Talleres.

“No es algo que me guste, ni vamos a poner excusas. Lo primero que hice cuando me enteré fue abrir un sumario administrativo para aclarar el tema. No queremos aceptar que las cosas sean de esta manera”, dijo el dirigente. “Vamos a ver todo lo que sucedió en el tema seguridad, quién autorizó y ver cómo podemos prevenir este tipo de acontecimientos”, agregó.

Además, se refirió al festejo de Pablo Pérez del último domingo en el que insultó a la hinchada, y consideró: “No me gustó el desahogo en el gol y voy a hablar con él. No es lo que pretendemos de un jugador profesional del club”, cerró.