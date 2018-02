Horas después de la premiación, Mario Pasik se refirió al episodio en Los ángeles de la mañana y desdramatizó el asunto al expresar: “Yo creo que es una humorada de Salo, él siempre buscó prensa. Prefiero tomarlo así porque de verdad es un hecho menor, ha pasado en los Oscar una equivocación”. “Es mi manera de poder expresar el cariño, el amor, el recuerdo por un grande que fue mi hermano”, afirmó el actor de Casa Valentina, que se enteró de lo que sucedía en el evento cuando empezaron a llegarle mensajes de gente conocida mientras cenaba con su familia.

Enojo y devolución

Pedro Alfonso también dio la nota al manifestar su descontento con el jurado de los Carlos y devolverle el galardón que ganó al secretario de Turismo de Villa Carlos Paz, Sebastián Boldrini. Es que el actor de La isla encantada no fue nominado en ninguna de las ternas, sino que recibió un “reconocimiento especial”. “Se lo quiero dedicar a Emilio Disi. Y decir que Mario Pasik está bien”, dijo visiblemente molesto al recibir la estatuilla.

Ayer el actor desmintió que no fuera a volver a la ceremonia el próximo año. “Jamás dije eso y no me fui enojado”, sostuvo. Sin embargo, cuando le preguntaron por qué devolvió la distinción, contestó: “¿Qué premio? Fue una mención especial. Tenía miedo de llevarla a casa y que mi hijo la rompa”.

Otra polémica de la gala fue la ausencia de un micrófono para que los premiados pudieran expresar su agradecimiento. Sólo los más osados se acercaron hasta el atril de los conductores para compartir unas palabras. El apuro en el desarrollo de la fiesta y la escasez de discursos le quitaron emoción a la noche.

Los ganadores

Bien argentino, de Ángel Carabajal, se quedó con el premio Carlos de Oro. El show protagonizado por Marcelo Iripino, Fernando Bertona, Adabel Guerrero, Celeste Muriega y Noelia Marzol contaba con más nominaciones. Por su parte, Pablo Rago (Como el culo) y Noemí Alan (Extinguidas) se consagraron como los mejores actores de la temporada.

Estrellas de Mar con delay y censura

Los Premios Carlos coincidieron con Los Estrella de Mar, que distinguen a la escena teatral marplatense. Con dos días de delay, la ceremonia que tuvo a Fátima Flórez como la gran ganadora será emitida hoy por la TV Pública, dado que el lunes el canal privilegió la transmisión del evento cordobés. Jorge Rial deslizó que con esa decisión la señal estatal evitó que salieran en vivo las críticas de algunos artistas contra la gestión de Cambiemos en La Feliz. “Dice que serán editados para censurar las críticas al intendente Arroyo”, tuiteó el intruso.