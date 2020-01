Bolivia le pidió a la Interpol la captura de Evo Morales

"He dado la orden a las 06.00 horas (hora local) de que Interpol active la orden de aprehensión internacional (contra Morales)", comunicó el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en una conferencia de prensa. El funcionario de la administración de Jeanine Añez indicó que el líder del MAS "no pueda estar andando como Pedro por su casa" y enfatizó que le debe a la población de Bolivia "muchas explicaciones". "Lo estamos esperando, que venga, que no tenga miedo, lo vamos a cuidar, le vamos a dar protección, no le pasará nada, pero sí tiene que rendir cuentas en este país, eso es importante para nosotros", comentó mientras sostenía unas esposas.