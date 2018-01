Brasil: Michel Temer dijo que Lula no está muerto políticamente

Brasil. El presidente de Brasil, Michel Temer, afirmó que pese a la condena por corrupción el ex mandatario y líder opositor Luiz Inácio Lula da Silva “no está muerto políticamente”, e insistió en que prefiere que sea derrotado en las elecciones de octubre para pacificar el país. “En imagen, en presencia, carisma... No sabemos si electoralmente, pero decir que Lula está muerto políticamente es un error, tendrá influencia”, dijo el jefe de Estado, quien aseguró que si el líder obrero no puede estar en las elecciones por su condena confirmada judicial, “eso tensionará al país y debemos distender las relaciones, porque Brasil vive en tensión permanente”.