De aprobarse esta iniciativa, cuyo autor es el diputado del Frente Grande, Raúl Podestá, el beneficio abarcará el período mayo-septiembre, que es el más frío del año. La iniciativa tiene el propósito de llenar un vacío en aquellos lugares donde no existe un convenio por una tarifa diferencial. En los fundamentos del proyecto se destaca que hace poco tiempo el EPEN dispuso acuerdos puntuales con distintas ciudades que tienen un sector de su población sin gas, como los casos de Aluminé y San Martín de los Andes, del mismo modo que en Neuquén capital se hizo con la cooperativa eléctrica CALF.

El problema es que hay otras localidades, como el caso de Plottier y Zapala, que cuentan con cooperativas eléctricas pero que no tienen un convenio para usuarios sin red de gas. Lo mismo ocurre en lugares como Mariano Moreno, Andacollo o Villa Pehuenia, donde el EPEN todavía no accionó. También tiene inconvenientes Villa La Angostura, que si bien cuenta con una conexión troncal de gas, no da abasto para proveer del servicio a todos los domicilios o loteos.

El proyecto apunta a aquellos usuarios residenciales, sean o no beneficiarios de la tarifa social, cuya vivienda se encuentre en sectores sin acceso a redes de gas, con consumos mensuales de hasta seiscientos kilovatios por mes.

Podestá recordó que el gobierno provincial, a través de una resolución y en el marco de la ley que norma la distribución de la energía en el territorio neuquino, estableció que los habitantes que no cuentan con servicio de gas por red deben percibir un subsidio y/o bonificación en las tarifas de energía eléctrica entre los meses de mayo a septiembre, llamada “tarifa de invierno”.

“El fundamento de la misma es claro, la falta de gas hace que la dependencia del servicio eléctrico sea considerablemente mayor”, dijo Podestá, pero aclaró que esa resolución “no contempla los casos de las localidades en las que hay cobertura parcial en los accesos a la red de gas, por lo que, en virtud del principio de igualdad ante la ley, debe realizarse una modificación en la normativa que contemple el universo de hogares sin conexión, incluso si los mismos están ubicados fuera de los ejidos urbanos”.

Ciudad: hay 5000 beneficiarios

En 2017 se duplicaron los beneficiarios que accedieron a la tarifa eléctrica de emergencia que dispuso el municipio en el contrato de concesión vigente con CALF. El secretario de Economía y Hacienda, José Luis Artaza, contó que los trabajos en los barrios generaron una mayor adhesión respecto al año pasado. Según CALF, hay alrededor de 5000 usuarios que reciben el beneficio, de los cuales 3500 se incorporaron este año.