Camila tiene la última palabra para el "Bailando"

Buenos Aires. Los nombres para el “Bailando 2018” ya comienzan a sonar y Camila Cavallo, la mujer de Mariano Martínez, es una de las candidatas para el certamen. “Quiere estar en el ‘Bailando’ y su nombre estaba en la lista que le robé a Chato Prada”, anticipó Lourdes Sánchez la mujer del productor de Showmatch en Los ángeles de la mañana. Luego un cronista del ciclo le preguntó al actor si le gustaba que Camila esté en el “Bailando”, y él respondió: “No, a mí no me copa ni me deja de copar, está bien lo que la haga feliz a ella. La que tiene que decidir es Camila, que es la convocada, yo no soy su representante”.