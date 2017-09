Caminar entre miles de libros

Somos lo que somos por lo que leemos, dijo el genial Jorge Luis Borges. Y bajo ese lema, hoy la ciudad inaugura la quinta edición de la Feria Internacional del Libro.

Ser por la lectura es una atracción suprema. Porque no seríamos los mismos de no haber tropezado en algún momento con ese libro que nos cambió la vida. Recuerde, lector, déjese llevar a ese momento de su infancia o adolescencia en que un libro lo atrapó hasta bien entrada la madrugada y que no podía dejar de leer y le abrió nuevos mundos jamás imaginados.

Curiosos, apasionados, medianamente inteligentes, exigentes y caprichosos, así podemos definirnos como lectores.

Acaso para muchos, en esta sociedad tan marcada por el consumo, ese tiempo que usamos para leer sea considerado perdido, inútil ante la inmensidad de estímulos que atraen más que unas cuantas páginas impresas o en una pantalla.

El escritor y director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, Alberto Manguel, sostiene que un auténtico explorador goza de lo que encuentra, sea bueno o malo; un lector también. Leer nos lleva al placer de recordar lo que otros han recordado para nosotros, sus inimaginables lectores.