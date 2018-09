En los puentes que comunican a esta ciudad con Río Negro se manifestaron activistas del MTD y del Frente Popular Darío Santillán. Ambas organizaciones pidieron un reajuste de los programas sociales, porque afirman que no alcanzan a cubrir las necesidades mínimas de los sectores más desfavorecidos.

Además, plantearon la apertura de una mesa de negociación provincial y adelantaron que “si el ajuste no para, a fin de año podría haber un desborde social”.

Según indicó Sabino López, del Frente Popular Darío Santillán, la protesta se enmarcó en un plan de lucha provincial en las principales ciudades de Río Negro.

“Pedimos que se abra una mesa de paritaria social porque las asignaciones sociales están muy por debajo debido a los altos índices de la inflación y no alcanza. Los precios y el fuerte tarifazo provocan la pérdida del poder adquisitivo, y el aumento de la pobreza. Si no hay un llamado al diálogo y un reajuste de la ayuda social, no se podrá garantizar que a fin de año no exista un desborde social”, relató López.

PIAP: La situación de los obreros de la planta es de incertidumbre por el ajuste de Nación.

Por su parte, trabajadores de la PIAP cortaron desde las 7 y hasta las 12 el tránsito sobre la Ruta 22, a la altura del puente de Arroyito, para reiterar su reclamo por sueldos atrasados y la reactivación de la empresa de cara al futuro.

El delegado por ATE en la PIAP, Pablo Sosa, aseguró que aún “no hay definiciones” y que “Nación le tira la pelota a Provincia y viceversa”.

Sosa indicó que la idea era “endurecer la medida porque hay un montón de compañeros que están en una situación más que critica”.

Acompañado por los trabajadores ceramistas, el sindicalista agregó: “Queremos definiciones. Queremos que nos digan qué futuro tienen pensado para nosotros”.

La situación de los obreros de la PIAP es de incertidumbre por las medidas de ajuste presupuestarias.

