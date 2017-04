Capex se suma a la ola de anuncios para Vaca Muerta

Así queda plasmado en el decreto 0556/17 de la Provincia de Neuquén, que aprueba el otorgamiento de explotación no convencional sobre toda el área Agua del Cajón desde este mes.

La petrolera, que ya realizó perforaciones en la formación, presentó un plan piloto hasta 2021 con inversiones por u$s 126 millones. Dentro de este plan, hay u$s 8 millones por año de pago a la Provincia, de los cuales u$s 4,9 millones son en concepto de bono de explotación y otros u$s 3,1 millones por responsabilidad social empresaria.

En una primera etapa, Capex perforará 35 pozos en los próximos cuatro años, y si se consiguen los resultados esperados, el siguiente paso contempla aumentar la operación a 240 pozos, para lo cual la inversión alcanzará los u$s 1530 millones.

La Provincia consiguió que las regalías que deja la empresa en Neuquén pudieran llegar al 18% si el precio local supera al de referencia. Por otra parte, todo el gas, luego del 2026, pagará el 18%. Hoy ese número es del 12 por ciento, marcando un nuevo precedente dentro de la provincia en la materia.

El anuncio se inscribe en la serie abierta luego de los cambios de condiciones en la cuenca neuquina, en yacimientos no convencionales, una vez que tuvieron lugar los cambios en el convenio colectivo de trabajo de los petroleros en el sector shale. También, el nuevo impulso para los planes de negocios de las petroleras tiene lugar con las garantías en el precio del gas.

Parte de la producción de las petroleras podrá comercializarse a u$s 7,50 por cada millón de BTU, en una curva decreciente de este valor, que de todos modos tendrá un precio atrayente hasta 2021, cuando se fije en los u$s 6.

Otras inversiones anunciadas

Tecpetrol

El brazo petrolero del grupo Techint dio a conocer el mes pasado un plan de producción en el que invertirá u$s 2300 millones.

Shell

La empresa anunció días atrás que dejará en la provincia unos 300 millones de dólares en exploración y producción.