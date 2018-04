Carcar aseguró que no permitirá más violencia

Por Ana Laura Calducci / calduccia@lmneuquen.com.ar

El interventor de Uocra Neuquén, Víctor Carcar, sostuvo ayer a LMN que no permitirá más violencia en el sindicato. “Dimos órdenes de que no respondan a nada porque no queremos problemas, y dentro de la institución no vamos a permitir esto”, remarcó Carcar.