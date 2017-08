Cayó un violador porque se olvidó la dentadura postiza

Cuando todo terminó y Maupin abandonó el lugar, la víctima huyó tan pronto como pudo y realizó la denuncia. La Policía de Memphis llegó hasta el lugar y observó que el violador había dejado olvidada su dentadura postiza. La archivaron como parte de la evidencia del crimen. La prueba quedó en un lugar del destacamento policial durante más de una década. Nunca pudieron conectar el hecho con el atacante.

Pero el último verano, las autoridades de la ciudad ordenaron revisar todos los kits que habían sido archivados no sólo sobre esa violación, sino sobre otros delitos. Si alguno de los detectives lo hubiera hecho 16 años atrás, Maupin habría sido detenido de inmediato: su nombre estaba cincelado en la dentadura abandonada en la escena del crimen.

La prótesis del violador había sido hecha cuando Maupin estuvo en prisión por el asesinato de una niña de 6 años. Ese macabro hecho ocurrió en 1988, luego de una fiesta infantil donde asesinó a su pequeña víctima. Esa vez fue sentenciado a 480 meses de prisión, pero un error procesal hizo rever la condena. Por eso fue nuevamente llevado a juicio. Y, por supuesto, condenado. Sin embargo, otra vez un fallo durante la investigación le dio la oportunidad de reducir su pena. La tercera vez se declaró culpable y consiguió que se lo confinara a 12 años de cárcel. Salió en 1997 luego de haber estado en un penal de Washington, donde se confeccionó la dentadura con su nombre grabado.

La semana pasada, Maupin fue detenido y, como la última vez que había estado en un interrogatorio, se declaró culpable de la violación de 2001. Ahora, una vez que la Justicia ratifique su condena, volverá a quedar tras las rejas, aunque esta vez será por ocho años. La víctima, cuya identidad no fue dada a conocer por cuestiones de intimidad, no tuvo que presentarse ante los tribunales, ya que se utilizó la declaración que la mujer había realizado al momento de presentar la denuncia contra Maupin.

Ladrón se traga lo robado y muere

Pobladores de Manaos, en el norte de Brasil, grabaron la muerte de un ladrón quien, después de arrebatarle la cadena a una mujer, se tragó el accesorio para que no se lo quitaran ni lo inculparan. Minutos después de haberse tragado la cadenita comenzó a asfixiarse. Al cabo, fue un robo menor que terminó en tragedia. Según los testigos, el ladrón comenzó a pedir ayuda. Muchos de los que estaban a su alrededor no le creían porque pensaban que estaba simulando para no ser acusado ni detenido por la Policía que ya había sido alertada. Pero su pedido fue en vano, ya que murió a los pocos minutos. Al parecer se le quedó atorado en la garganta y empezó a ahogarse debido a la obstrucción.