Cefe Arregui: "Mi abuelo ayudó desde el cielo"

Neuquén

“La noche anterior al partido, cuando llegamos a La Pampa, mi familia me avisó de la muerte de mi abuelo Nicolás. Diego (por el técnico Trotta) me preguntó cómo me sentía y tanto él como los dirigentes me ofrecieron ir a Viedma, donde vivía el abu, al velatorio y para estar con mi gente. Yo quise jugar y mis compañeros me apoyaron mucho. Por eso se la dediqué a mi abuelo a la clasificación”, relató, emocionado, Ceferino Arregui, quien atravesó una dolorosa situación antes de un partido clave, que puso en duda su presencia.