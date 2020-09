Centenario: por la suba de casos clausuran juegos en plazas

Son 33 espacios verdes que están "encintados" con la leyenda de peligro, para que los niños y niñas no puedan acceder a las hamacas y toboganes.

"Recordamos que si bien las salidas recreativas o de actividades deportivas están permitidas, no así la utilización de los juegos y ejercitadores públicos", comunicó oficialmente la comuna en su página oficial.

No obstante, desde hace meses que esa disposición no se cumple. Los fines de semana, hasta hace unos días atrás, se podía ver en las plazas a jóvenes sin barbijo (no todos), personas jugando a la pelota y hasta compartiendo mates y bebidas alcohólicas, en el peor de los casos.

La decisión trajo polémica y aguas divididas, debido a que si bien mucha gente espera que bajen los contagios, hay una tendencia que se ve en las redes sociales de un sector social que pide mayor apertura a actividades físicas y recreativas, aunque con poca responsabilidad en protocolos.

-> Con “luz verde” para las multas

Los inspectores municipales podrán multar a los vecinos y vecinas que infrinjan las normas del protocolo contra el coronavirus. Esto quedó establecido en la última sesión del Concejo Deliberante, donde se aprobó la elevación en el monto de las multas entre 50 y 700 módulos. Desde la Municipalidad dijeron que la Policía “ya no da abasto”.