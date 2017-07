Centurión metió presión: "Si no sigo en Boca, me retiro"

Buenos aires.- En medio del tironeo entre el entrenador y la dirigencia de Boca por retener o no a Ricardo Centurión, el jugador movió sus fichas y afirmó que si no continúa en el Xeneize se retirará de la actividad profesional. “Si no sigo en Boca, me retiro”, dijo en declaraciones a TyC Sports y agregó: “Uno a veces encuentra su espacio y la sonrisa, que es lo más importante. Cuando uno se ríe, es feliz. Acá disfruto, la paso bien, mi novia me ve contento, feliz y si yo la veo contenta y feliz, ¿qué más pedir?”.