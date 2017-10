Chani: "Cambiemos vino a mentirnos en la cara"

Chani aseguró que el escenario del próximo domingo “es completamente diferente a las PASO, porque Nación puso en agenda temas fuertísimos, como cuando libera el precio de los combustibles, reflota lo del fondo del conurbano o viene por la caja jubilatoria y hasta el agua”.

“Se llevan el gas, se llevan el petróleo, no atienden a la universidad y vienen a mentirnos en nuestra propia cara, faltan a la verdad, así que estamos con mucha más fuerza para defender a Neuquén”, subrayó.

Estimó que el domingo Cambiemos “se va a polarizar con el MPN sin ninguna duda” y contó que no será una batalla fácil para el partido provincial “porque nosotros hacemos doble esfuerzo al no tener la prensa nacional que nos muestra el tren de la alegría mientras la inflación no la resolvemos, el tarifazo se vino y se viene otro, los sueldos cada vez están más deprimidos y cada vez tenemos más problemas”.

También volvió a la carga contra la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, figura central de la campaña macrista, por decir que su provincia es la más pobre del país. Chani le recordó que “Buenos Aires tiene 11 veces más subsidios en electricidad, agua y transporte que cualquier otra provincia argentina” y le pidió que no se olvide “que nuestros hermanos de Formosa, Chaco o Misiones la están pasando realmente mal”.

Observó que, entre Capital Federal y Buenos Aires, “reciben 80 mil millones de pesos en subsidios”, pero igual insisten en quedarse con más fondos de la coparticipación federal, en detrimento de los neuquinos y las demás provincias.

Indicó que a esta altura está en juego “mucho más que una elección de medio término de diputados” y la confrontación con Nación llegó al punto de que “es Neuquén o Buenos Aires, vos elegís”.

Comentó que mañana a la tarde hará el cierre de la campaña del MPN con un acto en el club Independiente de esta ciudad y luego viajará a Caviahue.

