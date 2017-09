Charlotte quiere "vivir sin trabajar" como Wanda

Sin filtro y sin ponerse colorada, Charlotte Caniggia volvió a lanzar un polémico sincericidio al confesar que le gustaría casarse con alguien que la ciude y tener una vida como la de Wanda Nara. “Me gustaría ser botinera, como ella. Creo que la mayoría de las mujeres sueñan con eso. Es una genia: vivir sin trabajar, esos lujos, en Milano”, fantaseó la rubia y agregó: “Yo no quiero seguir en el ambiente. Me gustaría conocer a alguien importante, no me importa que sea famoso”.