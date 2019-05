Chavismo impide que el Parlamento pueda sesionar

El motivo del operativo fue una supuesta amenaza de bomba, aunque no hubo información oficial al respecto de parte del gobierno chavista. En cambio, la AN denunció en su cuenta en Twitter la “toma militar” de su edificio. El presidente de la AN y mandatario interino de la república, Juan Guaidó, afirmó que “intentan secuestrar el Poder Legislativo mientras el dictador (Nicolás Maduro) se atrinchera solo en un palacio en el que no debe estar, sospechando de todos a su alrededor. Cree que el poder está en los edificios, en las gavetas, en un manojo de llaves. Pero el poder que alguna vez tuvieron lo perdieron cuando perdieron al pueblo, y esta AN sí fue electa por la gente y defenderá su legitimidad”, agregó el presidente interino, Juan Guaidó, en Twitter. Finalmente, tras anunciar que buscaría una sede alternativa para deliberar, la Asamblea Nacional resolvió aplazar para hoy, en el mismo palacio legislativo, la sesión programada para ayer. ¿Se podrá hacer?.