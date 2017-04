Chile y Bariloche, los más elegidos en Semana Santa

Por estos días se nota un movimiento constante de compradores en la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON), aunque también hay clientes que sacan sus pasajes por internet. Los precios no variaron desde principios de año y no se esperan aumentos de último momento, según indicaron desde las distintas transportistas.

Llamativamente, el colectivo a Temuco cuesta un 30% más barato que a San Martín de los Andes. Cada viaje a la localidad comercial trasandina oscila entre 450 y 530 pesos por persona, mientas el transporte terrestre a la ciudad cordillerana de Neuquén cuesta de 630 a 814 pesos.

Desde la firma Igi Llaima, que sólo tiene viajes a Chile, indicaron que “a Temuco ya no queda nada; habilitamos las ventas de abril desde el 1º de marzo y se llenó en la primera semana, pusimos dos coches de refuerzo y tampoco quedó lugar ningún día”. Comentaron que la demanda más intensa hacia este destino empezó en diciembre y no paró hasta hoy, “como si la temporada de verano no hubiera terminado”.

Otras empresas que van a Temuco también agotaron gran parte de los pasajes disponibles y tienen a la venta algunos lugares en horarios específicos. “Se vende mucho a Chile y tuvimos que poner refuerzos; después, también a la cordillera tenemos muchos servicios completos”, señaló María, de Vía Bariloche.

Agregó que puntualmente, dentro del país, los clientes buscan “ir a Bariloche y San Martín de los Andes, que son destinos que difícilmente se agoten porque hay muchos coches de varias empresas”.

En otras boleterías, como las de Crucero del Norte y Chevallier, coincidieron en que tienen una fuerte demanda para el sur cordillerano de Río Negro y Neuquén, seguida de cerca por las ventas hacia Capital Federal y Mendoza.

Para Las Grutas y la costa rionegrina aún quedan pasajes disponibles en varios horarios, así como para el centro y norte de Neuquén.

11 horas dura un viaje desde Neuquén hasta Temuco.

Aunque la demora es de casi el doble que a la cordillera neuquina, el precio del pasaje es mucho más barato.

La gente busca ir a Temuco para aprovechar las ofertas de los centros de compras y los precios más bajos del otro lado de la cordillera.

Ventas similares al año pasado

En todas las boleterías de la ETON, los vendedores coincidieron en que el nivel de ventas de Semana Santa será similar al del año pasado. Aun cuando hay una demanda creciente para el feriado largo, ninguno espera mejorar los números de 2016.

José, de Crucero del Norte, remarcó que las ventas para Semana Santa se mantienen constantes desde inicios de marzo y “todos sabemos que van a aparecer los que vienen a último momento, así que la expectativa es que se vendan todos los lugares”.

“Nosotros no tenemos estadísticas aún, pero es parecido a lo que tuvimos en 2016, se vende bien y los coches van salir completos, con algún refuerzo”, plantearon desde Vía Bariloche.

Una tendencia que se mantiene entre los pasajeros neuquinos

Las estadísticas de los pasajes vendidos el mes pasado en la ETON también reflejaron una mayor preferencia de los neuquinos por los destinos cordilleranos y los centros de compras chilenos.

En marzo, los turistas que partieron de la terminal viajaron mayoritariamente a Bariloche, San Martín de los Andes y Temuco.

La localidad rionegrina fue la más elegida durante marzo, con 12.980 pasajes, aunque es también la que más servicios de colectivos tiene. En este caso, además de los vecinos de la ciudad, hay turistas que llegan desde otros puntos del país a Neuquén y siguen por tierra hasta la cordillera.

Para San Martín de los Andes se vendieron 8261 boletos, lo que evidencia que es otra de las localidades preferidas de quienes parten desde Neuquén. Y Temuco, en tanto, quedó en tercer lugar con 3829 pasajeros, aunque influye en esa cifra que son menos los servicios al vecino país que los que van hacia los destinos de este lado de la cordillera.

Luego, en cantidad de pasajes, siguieron Esquel con 3191 ventas, Villa La Angostura con 2541 y Caviahue con 2356. Lejos, con números más modestos, ingresaron al podio la ciudad chilena de Concepción (1251), Villa Pehuenia (681), Copahue (247), Calafate (31) y Viña del Mar (también con 31).

En total, durante el mes pasado pasaron por la ETON 204.418 viajeros, casi un 22% más que en marzo de 2016.

La cifra incluye también a los servicios eventuales y los de corta y media distancia, que utilizan las instalaciones de la terminal para iniciar y finalizar los recorridos de sus servicios de autotransporte de pasajeros.